Археологи изучили храм на дне турецкого озера. Древняя церковь находится на глубине трех метров на дне озера Изник.
По мнению археологов, базилика в романском стиле была построена в 390 году, когда Стамбул был Константинополем, восточным центром Римской империи. Кроме того, под руинами храма специалисты надеются найти остатки языческого святилища, сообщает LiveScience.
Считается, что церковь была разрушена и затонула в результате землетрясения в 740 году. Подводные раскопки обнаружили несколько человеческих захоронений, монеты периода 364–392 годов и другие артефакты.
Руководитель экспедиции Мустафа Сахин считает, что базилика была построена на развалинах языческого храма, посвященного Аполлону, которого ранние христиане из язычников могли ассоциировать со Христом. Об этом говорят некоторые ранние монеты и фрагменты лампы, обнаруженные на месте исследований, передает Моя планета.
Комментарии
- Ученые превратят отходы пластика в автомобильное топливо
- Врачи установили, что отвечает за тяжесть астматических приступов
- На Сатурне разыгрался шестиугольный шторм
- Проблемы со здоровьем: ученые "разгадали" секрет таинственной улыбки Моны Лизы
- Сигаретные фильтры названы самым опасным загрязнителем Мирового океана
- Найден загадочный объект, движущийся со сверхсветовой скоростью
- Эксперты назвали опасную для здоровья пищу в отпусках
- Ученые назвали самые полезные витамины для женщин
- На Крите вскрыли двойную гробницу
- Ученые нашли первую в мире травоядную акулу
- В Калифорнии вспыхнул природный пожар
- Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы с георгиевской лентой
- И выпил для храбрости: в Одессе задержали рыбака со взрывчаткой
- Самому большому iPhone в истории прочат нетипичное название
- Ученые превратят отходы пластика в автомобильное топливо
- Молдова предложит Приднестровью федерацию
- Амброзию включат в список запрещенных растений в Молдове
- Активистка "Учителя достойны": требует повышения зарплаты, но не говорит ни слова о тысячах леев, полученных в конверте от родителей.
- Мать погибшего в Сирии наемника из Молдовы гордится сыном
- Ученые назвали самые полезные витамины для женщин
- В результате взрыва в кафе погиб лидер донецких сепаратистов Александр Захарченко
- Пенсионер построил дом на соснах, чтобы испортить жизнь соседям
- Девушка окунула курицу в сладкую газировку и ошарашила пользователей сети
- Внимательная студентка раскрыла "загадку" древнеегипетской мумии
- Преступник напал с ножом на пассажиров на вокзале Амстердама
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня следует быть крайне внимательным к своему здоровью. Не исключено, что кое-кто может неправильно расценить Вашу деловую активность и посчитать Вас излишне самоуверенным. Смело проявляйте инициативу, выдвигайте на рассмотрение коллег и начальства свои идеи и предложения. В голову придут плодотворные идеи.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
День чреват для Вас любовными переживаниями, разочарованиями, интригами. Велика вероятность трений в рабочем коллективе. Сегодня может быть прибыль от дела, в которое Вы вложили массу средств и энергии, либо материальное поощрение. Увлеченный и долгий труд - вот символ сегодняшнего дня.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
День принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Вы ведете правильную финансовую политику, но постоянно возникают искушения, и надо разумно распорядиться своими средствами. Если вы меняете работу, то есть шанс успешно оформится на новом рабочем месте или приступить к осуществлению смелого проекта. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Ваше чувство может помешать Вашей карьере. Отличное настроение и боевой настрой, полученные вместе с утренним зарядом бодрости, способствуют Вашему самоутверждению. Хорошо пойдут дела на бирже.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Следует обратите внимание на решение профессиональных задач. Сегодня Вам не удастся уйти от неприятного серьезного разговора. Хорошо пойдут дела у банковских служащих.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
Сегодня день добавит Вам волевых качеств, что поможет решить многие задачи. На вечер можно запланировать поход к парикмахеру. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вечер многие посветят любви и развлечениям.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Этот день весьма благоприятен для странствий, особенно если учесть финансовое положение, от которого напрямую зависит любое путешествие. Не обольщайтесь заманчивыми предложениями. Успешной будет интеллектуальная и творческая деятельность, которая вдохновит Вас новыми идеями. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
Сегодня Вы получите удовольствие от любой физической нагрузки - так Вы сбросите накопившееся напряжение. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Возможны перебои в подаче электроэнергии. Ваше настроение улучшится.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Если Вы хорошо потрудились, то сегодня соберете славный урожай. Необходимо ограничить соленую, жирную и острую пищу. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Исключительно плодотворный рабочий день. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
|Banca Nationala a Moldovei
ivankaplat.wordpress.com