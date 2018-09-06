Археологи изучили храм на дне турецкого озера

Археологи изучили храм на дне турецкого озера. Древняя церковь находится на глубине трех метров на дне озера Изник.

По мнению археологов, базилика в романском стиле была построена в 390 году, когда Стамбул был Константинополем, восточным центром Римской империи. Кроме того, под руинами храма специалисты надеются найти остатки языческого святилища, сообщает LiveScience.

Считается, что церковь была разрушена и затонула в результате землетрясения в 740 году. Подводные раскопки обнаружили несколько человеческих захоронений, монеты периода 364–392 годов и другие артефакты.

Руководитель экспедиции Мустафа Сахин считает, что базилика была построена на развалинах языческого храма, посвященного Аполлону, которого ранние христиане из язычников могли ассоциировать со Христом. Об этом говорят некоторые ранние монеты и фрагменты лампы, обнаруженные на месте исследований, передает Моя планета.