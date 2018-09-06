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Volvo представила концепт беспилотного автомобиля, в котором можно выспаться по пути
// фото: 3dnews.ru
11:56, 06 Sep 2018
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Компания Volvo представила концепт беспилотного электромобиля 360c, лишенного привычных руля и педалей, а также позволяющего менять компоновку салона в зависимости от числа пассажиров и их нужд. Описание необычного автомобиля было опубликовано на сайте Volvo.

Создатели Volvo 360c решили отказаться не только от органов управления, но и от нескольких дверей: электромобиль получил всего одну большую дверь, выполненную по схеме "крыло чайки". Также автомобиль получил стеклянную крышу.

Что же касается особенностей салона, то идея инженеров заключалась в том, чтобы превратить автомобиль в альтернативу самолету при переездах на относительно небольшие расстояния. Поэтому салон можно превратить как в полноценное спальное место для одного человека, так и в небольшое пространство для работы.

По периметру автомобиля установлены светодиодные индикаторы, с помощью которых автомобиль может оповещать остальных участников дорожного движения о своих маневрах, например, о намерении выехать с обочины, пишет N+1.

Пока что представители Volvo не раскрывают технические характеристики концепта, равно как и планы по созданию серийной модели на его базе, передает newsru.com.




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