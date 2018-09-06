Врачи установили, что отвечает за тяжесть астматических приступов

У некоторых пациентов астматические приступы проходят особенно тяжело. Причина проста: особенности нервной системы в дыхательных путях, отмечает Eurek Alert. Они дают повышенную чувствительность и усиленное сокращение путей

Впервые ученые смогли показать, как воспалительные клетки меняют нервную структуру в легких, провоцируя тяжелую форму болезни, отмечает meddaily.ru.



Нервные клетки помогают сокращать дыхательные пути в ответ на раздражители (пыльцу, дым). Но при астме они становятся излишне чувствительными. Также известно, что у астматиков наблюдается увеличенное число иммунных клеток - эозинофилов.



Теперь же, используя трехмерные технологии, ученые исследовали длину и разветвленность нервов в легких здоровых людей и астматиков. Оказалось, у астматиков нервы располагаются более плотно (у них было больше "веток"). И это приводило к мощной реакции сужения дыхательных путей. Само по себе наличие повышенного числа эозинофилов было связано с более тяжелыми симптомами астмы и более плотным расположением нервов.