СИБ выдворила из Молдовы семь иностранцев, подозреваемых в связях с исламистской группировкой

Семь иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группировкой, которая предположительно занимается незаконной деятельностью в нескольких странах, были объявлены компетентными органами нежелательными лицами и выдворены из Республики Молдова.

Об этом сообщила Служба информации и безопасности, отметив, что ранее за этими гражданами было установлено наблюдение. После того, как подтвердилось существование риска для национальной безопасности, было решено, что иностранцы немедленно должны покинуть территорию Республики Молдова. В пресс-релизе ведомства также говорится, что в комплексной операции по предотвращению угрозы национальной безопасности, проводимой одновременно в нескольких населенных пунктах страны, принял участие Антитеррористический центр СИБ. Служба информации и безопасности подчеркнула, что по этому делу сотрудничала со специальными службами других стран.

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