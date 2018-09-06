Участница "Евровидения" Юлия Самойлова готова эмигрировать в Европу

Певица Юлия Самойлова, которая участвовала в "Евровидении-2018" и не смогла пробиться в финал, заявила о намерении покинуть Россию и перебраться в Европу. Самойлова подверглась критике после того, как неудачно представила Россию в этом конкурсе.

Самойлова опубликовала видео продолжительностью шесть секунд. "Я готова эмигрировать из России в Европу", - говорится в нем.

Кроме того, певица выложила в "Инстаграме" фото с подписью "Международный аэропорт Шереметьево". Причину такого решения она не объяснила, пообещав сообщить подробности в четверг, передает ВВС.

Телеканал "360" со ссылкой на агента певицы сообщал накануне вечером, что она находится на борту самолета. Он также предположил, что слова Самойловой не носят политический характер, передает телеканал.

В мае этого года Самойлова не прошла в финал "Евровидения" по результатам голосования во втором полуфинале. Конкурс проходил в Лиссабоне. Российская участница исполнила песню I Won't Break.

После поражения пользователи в "Инстаграме" оставили много гневных комментариев под ее фотографиями, напоминает Интерфакс.