Киану Ривз случайно попал на свадебное фото

Знаменитый актёр шокировал своим появлением молодожёнов, охотно пообщался с ними и от всей души поздравил со знаменательным событием.

Очаровательная пара Джаррод Камара и Лесли Уокер отмечали свадьбу в одном из отелей Калифорнии. На торжестве присутствовали их друзья и родственники. Всё шло лучше некуда, но в один прекрасный момент коррективы в план молодожёнов внёс голливудский актёр Киану Ривз, пишет life.ru.

Произошло это совершенно случайно: мать жениха заметила его в баре отеля. Она подошла к знаменитости и объяснила, что её сын является его большим поклонником. После этого она пригласила Ривза на свадьбу, не рассчитывая на его согласие. Но не тут то было.

Он любезно согласился посетить торжество, хоть и ненадолго. Когда он вошёл в зал, Джаррод и Лесли поменялись в лице. Они не могли поверить своим глазам, что поздравить их пришла всемирно известная звезда.

Киану Ривз поздравил молодых с радостным событием и с удовольствием сделал с ними фото на память. Молодожёны поделились снимком в Сети, и буквально за один день они стали звёздами.

Twitter/Dion Lim