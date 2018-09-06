В США тестируют всемирную лигу фэнтези-футбола

Популярный американский спортивный канал ESPN запустил глобальный проект по фэнтези-футболу, с помощью которого фанаты футбола со всего мира смогут посоревноваться между собой и проверить свои аналитические и стратегические навыки.

Пока что ESPN Fantasy Soccer переведён на три языка - английский, испанский и португальский, но в будущем список будет расширяться, передает gmbox.ru.

Игроки могут соревноваться друг с другом в открытых или закрытых частных лигах, имея возможность в любой момент включить в соревнование дополнительных участников в любой момент сезона. Игроков можно отбирать каждую неделю сезона, никаких ограничений по стоимости или драфту в ESPN Fantasy Soccer, но футболисты распределены по различным группам-тирам. Количество трансферов за сезон также не ограничено

На старте в этой глобальной игре фэнтези-футбола доступны четыре лиги - Лига Чемпионов, Английская Премьер-лига, Чемпионат Испании по футболу и и Чемпионат Мексики по футболу. Со временем этот список доступных лиг будет расширяться.

Фэнтези-футбол - популярная игра, в которой участники формируют собственную виртуальную футбольную команду из реальных футболистов, чьи прототипы участвуют в выбранном соревновании. Игрокам начисляются очки в соответствии с успехами выбранных ими футболистов - по итогам реальных матчей определяется “ценность” каждого игрока в фэнтези-очках. Выигрывает тот, чья команда к концу соревнования набрала больше всего фэнтези-очков.