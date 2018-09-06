Таксист пожаловался на кражу телефона: подозреваемого задержали

46-летний житель столицы украл у таксиста мобильный телефон. В полицию обратился сам водитель.

Мужчина рассказал, что у него пропал гаджет стоимостью три тысячи леев, лежавший на переднем сидении авто. Кража произошла на Чеканах.

В результате расследования правоохранители задержали подозреваемого. Мужчина признался в содеянном. На время следствия он находится на свободе. Теперь ему грозит до четырех лет тюрьмы.