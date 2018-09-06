Самому большому iPhone в истории прочат нетипичное название

Apple, как ожидается, представит на следующей неделе три новых iPhone. Официально о новинках пока ничего не известно, однако из многочисленных утечек и слухов можно составить довольно ясную картину того, что компания покажет на мероприятии 12 сентября.

Как пишет издание 9to5mac со ссылкой на источники, знакомые с маркетинговыми планами Apple, самый большой и дорогой из трех смартфонов, выполненный в дизайне iPhone X, но с увеличенным до 6,5 дюймов по диагонали экраном, назовут iPhone Xs Max.

Начиная с iPhone 6 Apple выпускала свои смартфоны в двух размерах, но увеличенная версия всегда обозначалась приставкой Plus. C чем связано решение назвать увеличенную новинку, которая впервые будет выпущена с металлической рамкой не только серебристого или черного, но и золотого цвета, издание не сообщает.

Кроме того, журналистам стало известно, что в обоих — и стандартном 5,8-дюймовом, и увеличенном 6,5-дюймовом — iPhone Xs будет установлено 4 ГБ оперативной памяти. Раньше столько доставалось только топовым планшетам Apple, и даже стоящий от 1000 долларов iPhone X довольствовался лишь 3-мя гигабайтами "оперативки", отмечает vesti.ru.