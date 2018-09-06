И выпил для храбрости: в Одессе задержали рыбака со взрывчаткой

В Одессе полицейские задержали мужчину, который собирался ловить рыбу с помощью взрывчатки. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в четверг, 6 сентября.

Отмечается, что перед рыбалкой мужчина для храбрости употреблял алкоголь в одном из парков Суворовского района. Именно там его и обратили внимание правоохранители.

"При составлении постановления за административное правонарушение, предусмотренное ст. 178 КУоАП (распитие пива, алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах или появление в общественных местах в пьяном виде) в сумке злоумышленника и была обнаружена взрывчатка", – говорится в сообщении.

На место происшествия сразу же были вызваны следственно-оперативная группа Суворовского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления, передает korrespondent.net.

Изъятый ​​предмет с надписью "тротиловая шашка вес 400 г" изъят и направлен на экспертизу. Также по месту жительства мужчины были обнаружены и изъяты 13 патронов.

По данному факту начато уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием (ч.1 ст.263 УК Украины). За содеянное правонарушителю грозит тюремный срок до семи лет.