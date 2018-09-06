Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы с георгиевской лентой

Украинские пограничники задержали гражданина Молдовы, в машине которого была георгиевская ленточка, он передан нацполиции, сообщила в четверг пресс-служба государственной пограничной службой Украины.

"В пункте пропуска "Паланка" на украинско-молдавской границе пограничники Белгород-Днестровского отряда заметили георгиевскую ленту в автомобиле Ford, который направлялся на Украину. Гражданин Молдавии, который ехал за рулем авто, не смог объяснить пограничникам, с какой целью он едет в нашу страну и почему у него есть символика, которая запрещена на территории Украины", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, гражданин Молдовы пытался подкупить пограничников и они задокументировали факт дачи взятки. Иностранца передали сотрудникам Национальной полиции Украины, ему запретили въезд на Украину сроком на три года, передает РИА Новости.