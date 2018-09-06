В Грозном канатоходец прошел 50 метров между двумя высотками

В столице Чечни – городе Грозном – канатоходец Расул Абакаров из Дагестана прошел по тросу, натянутому между небоскребами комплекса Грозный-Сити, с минимальной страховкой.

Как сообщает ТАСС, мужчина преодолел 55 м при наклоне 10 градусов вверх на высоте 32 этажа – примерно 100 метров.

"Чуть ветер мешал, и непонятно было, как он будет тебя трясти, но все получилось", – отметил Абкаров.

Он намерен повторить проход 5 октября – в день 200-летия Грозного, передает korrespondent.net.