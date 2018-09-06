Житель Алтая зарезал гостя за то, что тот не хотел уходить

В Косихинском районе Алтайского края мужчина зарезал гостя, который отказался покидать его дом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как отмечается, 7 марта 41-летний мужчина выпивал со своим приятелем у себя дома. Спустя некоторое время хозяин жилища попросил друга уйти, но гость проигнорировал просьбу и лёг спать. Мужчина, оскорблённый таким поведением, взял кухонный нож и нанёс им удар в шею и живот спящего, после чего тот скончался, пишет life.ru.

Во время суда обвиняемый утверждал, что не совершал преступления и что ничего не помнит, потому что был пьян.