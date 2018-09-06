СИБ: Информация о задержании 7 турков, включая одного ребёнка – ложная

Граждане, признанные сегодня персонами нон грата в Республике Молдова, не были задержаны. И тем более никто не задерживал ребенка. Такое уточнение сделала Служба информации и безопасности на фоне появления в СМИ ошибочной информации.

"Подчеркиваем, что никто из 7 граждан, признанных персонами нон грата на территории Республики Молдова, не был задержан. Большинство средств массовой информации опубликовали ошибочные данные. Этих людей выслали из страны. И тем более абсолютно ложной является информация о том, что в числе 7 задержанных был и ребенок", - говорится в пресс-релизе СИБ. СИБ подчеркивает также, что "как и в большинстве других аналогичных случаях, включая недавние, в случае признания граждан других стран персонами нон грата, компетентные органы проводят предварительно детальное расследование и принимают решение в соответствии с обеспечением национальной безопасности". Напомним, что 7 иностранных граждан были высланы из страны за подозрение в связи с исламской группировкой. СИБ подчеркивает, что по этому делу сотрудничала с зарубежными спецслужбами.

Комментарии

Другие новости