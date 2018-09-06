Жителям пригорода Гидигич временно отключат воду

Потребители, проживающие на улице Матеевича, 2–14, а также часть потребителей с улиц Сфатул Цэрий и Друмул Быкулуй, расположенных в пригороде Гидигич, в пятницу, 7 сентября, останутся без водопроводной воды. Приостановка водоснабжения запланирована на период с 09.00 до 11.00.

Как сообщает "Apă-Canal Chișinău", в связи с проведением работ, запланированных компанией "Gas Natural Fenosa", возможно отключение электроэнергии, которое приведёт к прекращению подачи воды. Поставщик рекомендует потребителям обеспечить себя минимальным запасом воды для питья и бытовых нужд на период приостановки водоснабжения, передает IPN.



По завершении работ водоснабжение будет возобновлено в соответствии с плановыми параметрами. Дополнительную информацию потребители могут получить, позвонив в Центральную диспетчерскую службу по номерам: 022-25-66-66 или 022-85-77-77.

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