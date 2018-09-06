Посол Лилиан Дарий вручил верительные грамоты в качестве главы Миссии РМ в НАТО

Посол Лилиан Дарий встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и вручил ему верительные грамоты в качестве главы Миссии Республики Молдова в НАТО.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о нынешнем уровне сотрудничества и особое внимание было уделено реализации целей, установленных в индивидуальном Плане действий партнерства между нашей страной и НАТО, передает Молдпрес.

Кроме того, были рассмотрены аспекты, связанные с выполнением положений Инициативы по укреплению оборонного потенциала, в этом контексте глава Миссии Молдовы в НАТО поблагодарил Альянс за постоянную поддержку, оказываемую нашей стране в процессе реформирования сферы обороны и национальной безопасности, и подтвердил заинтересованность молдавских властей в дальнейшем перенятии опыта и экспертизы Североатлантического альянса в этом отношении.

Относительно аспектов национальной и региональной безопасности посол Лилиан Дарий подчеркнул позицию Молдовы о необходимости урегулирования приднестровского вопроса в рамках формата переговоров «5+2» с соблюдением суверенитета и территориальной целостности республики. Дарий также подтвердил необходимость вывода российских военных сил с территории Молдовы и преобразования нынешней миротворческой операции в Приднестровском регионе в гражданскую миссию с международным мандатом.

В свою очередь, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подтвердил твердую позицию Североатлантического альянса по поддержке суверенитета и территориальной целостности РМ, отметив, что уровень сотрудничества и конкретные области взаимодействия с НАТО устанавливаются исключительно Республикой Молдова в соответствии с конституционными положениями и с учетом национальных интересов. Генеральный секретарь НАТО также выразил признательность за важный вклад Республики Молдова в укрепление европейской безопасности путем откомандирования молдавского военного контингента в рамках миротворческой операции KFOR в Косово.