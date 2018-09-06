Пользователей сети предупредили о возможных перебоях в работе интернета после 11 октября

Одиннадцатого октября интернет-пользователи во всем мире могут столкнуться с проблемой доступа к Сети, сообщила корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN).

На этот день запланирована первая в истории смена криптографических ключей, которые защищают систему доменных имен. Есть риск, что некоторые пользователи в течение 48 часов после обновления могут испытать сложности при открытии отдельных ресурсов. Система может выдать ошибку "server failure" или SERVFAIL, передает РИА Новости.

Криптографические ключи появились в 2010 году. Они используются в системе расширения DNSSEC и отвечают за безопасность и целостность интернет-адресации. Смена ключей должна проходить каждые пять лет, однако в 2015 году ее отложили из-за неготовности провайдеров.