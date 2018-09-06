Меган Маркл запретили смотреть под ноги при спуске с лестницы

Эксперт по королевскому этикету Мика Майер объяснила, почему Меган Маркл и Кейт Миддлтон обязаны держать подбородок исключительно параллельно полу, даже когда они спускаются по лестнице. Об этом сообщает The Sun.

«Параллельный полу подбородок помогает поддерживать осанку, когда вы стоите, сидите и даже спускаетесь по лестнице. Если вы опустили голову или, наоборот, слишком ее задрали, создается ощущение, что вы невнимательны или вам неинтересно, — рассказала Майер.

«Обычно спуск по лестнице — это ваше появление на вечере и формирование первого впечатления, когда все на вас смотрят и фотографируют», — добавила она.

По ее словам, жены британских принцев обязаны следовать этому правилу. Более того, на мужчин оно распространяется так же, как на женщин. Майер отметила, что по правилам этикета, когда женщина спускается по ступенькам на каблуках, впереди должен идти мужчина, чтобы поддержать ее, если потребуется, передает lenta.ru.