Статистика удобств: чем живут в городах и на селе

У горожан больше удобств, чем у сельских жителей. Таковы данные Национального бюро статистики.

В городах доступ к водопроводу есть у 95% жителей, в селах - примерно у 67%. Кроме того, почти 80% горожан обеспечены горячей водой, в селах этот показатель достигает 34%. Примерно 85% городских домов подключены к газу, в селах - только 37.

Санузлом обеспечены 80% городских домов и квартир, в селах - лишь 16. К канализации в городах подключены 90% домов, в селах - примерно половина. Еще одно удобство - ванная комната - есть у 85% горожан, в селах этот показатель достигает 36%.

Кроме того, горожане обеспечены большим количеством бытовой техники. Если в городах на сто квартир и домов приходится в среднем по 112 телевизоров, в селах - 105. Холодильники и морозильники есть у 99 горожан из ста, в селах лишь у 95. Стиральная машина-автомат установлена в 79 из ста городских домов, в селах - в 38. Пылесосами обладают 78 из ста горожан. В селах на 100 хозяйств приходится всего 13 пылесосов.

Компьютеры есть в 72 из ста городских семей, в селах - в 43. В то же время, на 100 сельских домов приходится 12 велосипедов, в городах - восемь.