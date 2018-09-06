В Саудовской Аравии решили сажать в тюрьму за шутки о религии

Прокуратура Саудовской Аравии проинформировала, что те, кто шутят на религиозные темы, отправится в тюрьму. Об этом сообщается в твиттере ведомства

Как отмечается, тем, кого уличат в таком правонарушении, будет грозить 5-летний тюремный срок и штраф в 3 млн риалов, передает Газета.ру.

«Создание и распространение в социальных сетях контента, который нацелен на высмеивание или подрыв общественного порядка, религиозных ценностей и норм морали, будет рассматриваться как киберпреступление», — говорится в посте.