Девушка сняла, как льёт отбеливатель в аквариум бывшего парня, и попала под суд

Серена Рейнольдсон из Оксфорда отомстила бывшему бойфренду Джону Фицпатрику, залив отбеливатель в его любимый аквариум. Экзекуцию девушка записала на видео и отправила хозяину рыбок, предупредив, что следующей жертвой станет его домашняя змея, сообщает The Sun.

Получив видеозапись, Джон Фицпатрик пришёл в ужас и немедленно отправился в полицию. Девушка попыталась оправдаться, заявив, что совершила преступление под действием стресса и тревоги, однако её слова никого не убедили, пишет life.ru.

Суд Манчестера приговорил Серену к условному сроку, а также денежному штрафу в 415 фунтов и 15 суткам принудительных работ. Кроме того, девушке навсегда запретили держать дома р