Задержан подозреваемый в серии автомобильных краж в столице

17-летнего подростка из Унгенского района задержали в Кишиневе за кражи.

По данным полиции, сначала юноша пробрался в подъезд жилого дома, расположенного по улице Пьетрарией, и угнал оттуда велосипед. Ущерб нанесенный владельцу оценивается в семь тысяч леев. Дальше - больше.

Молодого человека также подозревают в 14 автомобильных кражах, зарегистрированных на прошлой неделе на Рышкановке. Как сообщалось ранее, злоумышленники, разбивая окна, обворовывали машины, припаркованные на улицах Димо, Флорилов, Дога и Московском бульваре.

Несовершеннолетний ранее был судим за грабеж. Правоохранители завели уголовное дело. Пока подозреваемый находится на свободе, но ему грозит до 4 лет тюрьмы.