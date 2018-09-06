Горящая жидкость разлилась по заводу в Тольятти и убила двух рабочих

Сильный пожар на территории бывшего завода «Куйбышевфосфор» стал причиной гибели двух рабочих. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления СК РФ по Самарской области.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за искры от сварочных работ, которая попала в емкость с дизельным топливом.

В ГУ МЧС по региону «360» сообщили, что горящая жидкость разлилась на 200 квадратных метров. Прибывшие пожарные смогли потушить пламя. Всего в ликвидации огня принимали участие 20 человек личного состава.

Сейчас на месте работают следователи, которые проверяют обстоятельства смерти двоих рабочих, а также все события, которые этому предшествовали. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Пользователи в социальных сетях опубликовали видео черного дыма, который поднимался над горящей территорией завода.