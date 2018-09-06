Врач подал в суд из-за глупых сообщений в WhatsApp

Житель Саудовской Аравии подал иск против администратора группы в мессенджере WhatsApp, в которую его без спроса включили. Об этом сообщает StepFeed со ссылкой на местные СМИ.

Мужчина рассказал журналистам, что был добавлен в группу без своего согласия и в течение дня получал сообщения. В них были "глупые видео, фейковые новости и слухи". "Они продолжали посылать бесполезные, раздражающие сообщения и впустую тратили мое время", — цитирует Daily Mail недовольного пользователя.

Истец работает врачом, в группу его добавили вскоре после того, как он совершил хадж —мусульманское паломничество в Мекку. Знаком ли мужчина лично с администратором группы, не уточняется.

Адвокат Халед Абу Рашед отметил, что суды в Саудовской Аравии рассматривают подобные заявления, однако их успех не гарантирован. "Если истец не докажет, что пострадал от чего-то негативного, потому что был добавлен в группу WhatsApp, судья может закрыть дело", — отметил юрист.

Пользователи в Саудовской Аравии по-разному оценили поступок соотечественника. "У него нет времени на WhatsApp, но есть время для подачи исков?", — удивился один из комментаторов. Некоторые также задались вопросом, почему "пострадавший" просто не покинул группу, в которую его добавили, пишет lenta.ru.