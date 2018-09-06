Ким Кардашьян показала свою внешность в 90-х

Участница реалити-шоу "Семейство Кардашьян" Ким Кардашьян показала подписчикам, как она выглядела 20 лет назад. Фотографию женщина опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

В 1998 году девушка сфотографировалась со своим отцом Робертом Кардашьян, пишет lenta.ru.

"Боюсь представить реакцию отца, если бы он узнал, во что вы превратили его фамилию", — критиковали некоторые подписчики в комментариях.

Однако внимание большинства привлекли изменения в лице Ким Кардашьян. Они заметили, что в то время у нее были другие черты и тонике треугольные брови.

"Ты настолько изменилась с тех пор. Нос, губы и подбородок совершенно другие! Ты делала пластику носа и губ?" — писали одни в комментариях.

"Раньше твои брови, губы, волосы, нос и все тело были великолепны! Тогда ты была красавицей", — восхищались другие.