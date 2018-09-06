Burberry перестанет уничтожать неликвид и откажется от меха

Британский люксовый бренд Burberry перестанет уничтожать непроданную продукцию. По словам директора компании Марко Гобетти, это ключ к успеху в долговременной перспективе.

Решения приняты в рамках пятилетней стратегии развития компании, говорится в пресс-релизе. В Burberry начали повторно использовать или перерабатывать непроданную продукцию.

Компания также заявила об отказе от использования натурального меха. В дебютной коллекции нового креативного директора марки Рикардо Тиши, которая будет представлена позже в этом месяце, меха нет, отметили в компании, пишет Известия.ru.

Гобетти подчеркнул, что современная роскошь предполагает социальную и экологическую ответственность.

В июле стало известно, что Burberry в 2017 году уничтожил непроданную продукцию на общую сумму £28 млн, чтобы товары не попали на черный рынок по низким ценам. Это объяснили защитой имиджа и интеллектуальной собственности.