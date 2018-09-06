Школьников из Кишинева приглашают принять участие в конкурсе

Главное управление образования, культуры, молодежи и спорта муниципия Кишинева проводит до 1 октября муниципальный фотоконкурс для учащихся в двух категориях – "Школа в моей жизни. Моя жизнь в школе" и "Кишинев в моей жизни. Моя жизнь в Кишиневе".

За первое место будет присуждаться премия в размере одной тысячи леев, за второе место – 800 леев, а за третье место – 600 леев, передает ipn.md.



В конкурсе могут принимать участие учащиеся V-XII-х классов средних и внешкольных учебных заведений муниципия Кишинева. На конкурс будут приниматься фотографии в формате А-4, а на каждой представленной работе с правой стороны должны быть указаны: полные имя и фамилия учащегося, наименование учебного заведения, класс.



Дополнительную информацию можно узнать из Положения о проведении конкурса или в Отделе информации и коммуникации, каб. 30, тел. 022 235275; 022235284 или в Отделе образования: тел: 022201606.

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