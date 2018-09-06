Украинцы стали самой больной нацией в Европе. Молдова на 75 месте

Украинцы стали чуть дольше жить и меньше курить, и на этом позитивные новости о здоровье нации заканчиваются. Пьянство, неправильное питание, малоподвижный образ жизни и пустые кошельки выводят Украину в лидеры списка самых больных наций Европы и мира. Об этом говорится в материале издания "Новое время".

Украина в рейтинге здоровья от ВОЗ занимает грустное 97-е место из 156, пропустив вперед не только развитые западные страны, но и весь бывший СССР: Беларусь находится на 54-й строчке, Россия — на 73-й, Молдова — на 75-й, передает УНИАН.

Хуже, чем у украинцев, здоровье и медобслуживание только у жителей бедных арабских стран, Африки и Афганистана.

Украинцы в среднем живут на 10–12 лет меньше, чем европейцы. Причем из года в год здоровье среднестатистического украинца ухудшается. Больше всего соотечественники страдают от болезней системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, мочеполовой системы.

Причина прогрессирующего недуга — нарастающая бедность населения, плохая экология и стрессы, а также некачественное питание.