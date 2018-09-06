Мужчина пытался вплавь добраться до Румынии

Сотрудники пограничной полиции Галац задержали мужчину, который незаконно пытался попасть в Румынию, переплыв реку Прут.

5 сентября пограничники обнаружили и задержали мужчину, который без законных оснований в районе 2,9 км Национального охраняемого участка реки Прут. У него не было документов, удостоверяющих личность, поэтому он был направлен в отдел пограничной полиции Галац для установления личности.

В результате было установлено, что мужчина имеет двойное гражданство, румынское и молдавское, зовут его Т.И., и ему 32 года. Так же, мужчина заявил, что пытался незаконно попасть в Румынию из-за семейных проблем.

Ведется следствие.