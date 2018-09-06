В Афганистане из-за столкновений с боевиками погибли 19 человек

Одиннадцать военнослужащих и восемь сотрудников полиции погибли в Афганистане в ночь со среды на четверг в результате серии столкновений с боевиками в провинциях Багдис и Тахар, сообщает афганский телеканал Ariana News со ссылкой на представителей местной полиции.

В ходе первого инцидента боевики радикального движения "Талибан" совершили нападение на блокпосты в западной провинции Багдис. Чтобы отразить атаку, афганская армия отправила на подмогу военнослужащих, но те попали в засаду боевиков, направляясь к месту происшествия.

Телеканал отмечает со ссылкой на полицию, что в ходе перестрелки талибы также понесли потери, но их количество неизвестно.

В результате второго инцидента восемь сотрудников афганской полиции убиты в провинции Тахар. Местная полиция сообщила, что полицейские были застрелены, после чего их тела были сожжены. В настоящее время ведется расследование, передает РИА Новости

По данным телеканала, боевики радикального движения "Талибан" уже взяли на себя ответственность за второй инцидент и заявили, что в результате ночного рейда были убиты девять сотрудников афганской полиции.