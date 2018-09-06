Starbucks открыла первое заведение в Италии

Крупнейшая сеть кофеен Starbucks провела презентацию своего бренда в Италии. В этой стране появилось не просто кафе, а обжарочной цех компании. Он стал третьем в мире. Два других работают в Сиэтле и Шанхае. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По мнению журналистов газеты, сеть может столкнуться в Италии с определенными сложностями. Они связаны с высокой конкуренцией. Starbucks придется бороться за клиентов с многочисленными местными кафе, которые к тому же продают кофе дешевле, чем это собирается делать американская сеть, передает 360tv.

Так, издание узнало, что в миланском Starbucks чашечка эспрессо обойдется покупателю в 1,8 евро. В то же время средняя цена на этот напиток в городе не превышает одного евро.

Капучино в сети кофеен стоит пять евро, а у местных жителей — в три раза дешевле.

История Starbucks началась в 1971 году. В настоящее время в мире насчитывается более 25 тысяч кафе этой сети.