Отец бросил дочь на произвол судьбы: 10-летнюю девочку из Молдовы вернули матери в Казахстан

Комитетом по охране прав детей совместно с Министерством иностранных дел Республики Казахстан приняты меры по возвращению несовершеннолетней дочери гражданки Казахстана из Молдовы. Об этом сообщили в Комитете прав по охране детей МОН РК, передаёт BNews.kz

"В 2006 году гражданка Казахстана О. уехала жить в Молдову со своим гражданским мужем (гражданином Молдовы). В 2007 году у них родилась дочь. В связи с тем, что у пары не складывались отношения, в 2009 году она вместе со своей дочерью уехала обратно в Казахстан. Однако спустя три года отец девочки А. приехал в Казахстан и забрал её в Молдову. Как выяснилось позже, отец абсолютно не занимался воспитанием дочери, она была вынуждена скитаться по улицам и ей негде было жить. Девочка была сильно напугана и хотела вернуться к своей матери", - говорится в сообщении, цитируемом bnews.kz.

В результате совместных действий Комитета с Министерством иностранных дел Республики Казахстан, а также с Генеральным консульством РК в Кишинёве, 5 сентября 2018 года девочка в сопровождении советника Генерального консула прибыла в Казахстан.