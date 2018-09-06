В Парагвае пес стал тренером профессионального футбольного клуба

Клуб "2 мая" из города Педро-Хуан-Кабальеро обзавёлся милым талисманом и пошёл в гору. Как признался тренер команды Карлос Хара Сагьер, однажды у стадиона он покормил собаку пирожками и с тех пор пёс привязался к футболистам и наставнику и стал активно участвовать в деятельности клуба.

— Она хранительница клуба, вечером остаётся на стадионе и охраняет ворота, а днём приветствует нас, ходит со мной по коридорам, у поля. Она очень дружелюбная, все на стадионе её знают — работники, болельщики. Все эмоции она разделяет с нами.

Как сообщает Cronica, собаке 10 лет, и назвали её на языке гуарани Тесапара — из-за темнеющих ночью глаз.

По словам тренера, её даже не могут удалить со скамейки судьи во время официальных матчей — "она начинает рычать и не даёт вам подойти", передает life.ru.

Но периодически собака всё же следит за матчами с трибун.

Иногда участвует в тренировках команды, отдавая себя без остатка.

Фото: Twitter/Bohemio Futbolero

Судя по всему, пёс явно работает эффективно: клуб "2 мая", едва выйдя из третьего дивизиона чемпионата Парагвая, идёт среди лидеров второго и четыре матча подряд не проигрывает.

Фото: Cronica