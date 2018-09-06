Мариан Лупу: ПДС, ППДП и ЛДПМ примитивно напали на пострадавшую женщину

Лидер парламентской фракции ДПМ Мариан Лупу осуждает грязную кампанию ПДС, ППДП и ЛДПМ, направленную против депутата демократов Валентины Булиги.

"Грустно и примитивно то, как ПДС, ППДП и ЛДПМ настраивают людей против госпожи Булиги - женщины, на которую напали. Они лживо интерпретируют решение ЕСПЧ, которое не подвердило право мужчины бить женщину, а констатировало нарушение процедур следственными органами, занимавшимися этим делом. Какое общество вы хотите построить? То, в котором, не дай Бог, ваших бабушек или дочерей могут бить, а сообщество будет аплодировать этому? Позорно, на что вы толкаете людей", - опубликовал Мариан Лупу в Facebook.

Напомним, ЛДПМ, ПДС и ППДП были осуждены и рядом пользователей интернета за флэшмоб из 15 людей, организованный вчера перед парламентом. Собравшиеся "требовали отставки Валентины Булиги за то, что она стала жертвой инцидента, за который впоследствии Республика Молдова была осуждена в ЕСПЧ?" - спрашивается в материале, опубликованном сегодня в блоге Opinii Juridice (Юридические мнения). Автор Андрей Оцел считает, что организаторы этой акции занимаются не проблемами пенсионеров, а политической местью.