Крушение моста близ Генуи: в Италии начали расследование в отношении двух компаний

ве компании и около 20 человек подпали под следствие по факту крушения моста Моранди близ Генуи 14 августа, которое унесло жизни более 40 человек. Об этом в четверг сообщает RAI News 24 со ссылкой на региональную прокуратуру.

По данным следствия, среди подозреваемых - должностные лица в обслуживающей сеть автодорог компании Autostrade per l'Italia и ее партнера Spea engineering. Им вменяется непредумышленное убийство, доведение до катастрофы и подрыв безопасности общественного транспорта.

14 августа близ города Генуя обрушился длинный пролет моста, по которому проходит скоростная трасса A10 (Генуя - Савона, европейский маршрут Е80). В момент происшествия на нем находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. В результате катастрофы погибло 43 человека, напоминает ТАСС.