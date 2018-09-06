Землетрясение в Японии: возросло число погибших

В Японии в четверг, 6 сентября, после землетрясения магнитудой 6,7 на острове Хоккайдо погибли, по меньшей мере, девять человек, около 300 пострадалии и еще 30 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает NHK.

В частности, отмечено, что из-за землетрясения произошли оползни в трех районах острова, а также обрушение нескольких домов. Кроме того, в стране повреждены дороги, пишет Корреспондент.

Как сообщается, землетрясение также стало причиной отключения внешнего питания на АЭС Томари. Без света остается и около трех миллионов домов - из-за отключения всех четырех теплоэлектростанций на острове.