Молнии вызвали пожары в Черновицкой области

Из-за молнии в Черновицкой области произошло сразу несколько пожаров. Об этом в четверг, 6 сентября, сообщает пресс-служба ГСЧС в Черновицкой области.

"Вечером 5 сентября практически одновременно по спецлинии 101 поступило сообщение о двух пожарах в хозяйственных постройках. В обоих случаях причиной пожара стало попадание разряда молнии в здание", - говорится в сообщении.

Спасатели сообщили, что первый пожар возник в 19:49 в селе Мигово Вижницкого района. Там молния ударила в хозяйственное строение, которое после этого загорелось. Так как строение было деревянным, а внутри хранилось сено, огонь быстро распространился по всему зданию.

Спасателям удалось ликвидировать пожар и предотвратить распространение огня на рядом расположенный жилой дом. В результате пожара огнем уничтожено хозяйственное здание, передает korrespondent.net.

Второй пожар произошел в 20:04 в селе Банилов-Подгорный Сторожинецкого района. Там из-за разряда молнии загорелись две спаренные хозяйственные постройки. Пожар был ликвидирован спасателями из города Сторожинец и местными пожарными командами сел Давыдовка и Банилов-Подгорный.