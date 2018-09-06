Названа причина смерти солистки The Cranberries

Солистка ирландской группы The Cranberries Долорес О'Риорданн утонула в ванне, пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом пишет The Independent.

Еще в январе текущего года Вестминстерский суд в Лондоне объявил о том, что причина смерти певицы названа не будет. Полиция заявила, что причина кончины исполнительницы "необъяснима, но "не подозрительна".

Известно, что певица была найдена мертвой в ванной гостиничного номера в Лондоне. На момент смерти ей было 46 лет.

Причина смерти артистки была оглашена после проведения ряда тестов. Смерть О'Риорданн была признана несчастным случаем, передает korrespondent.net.