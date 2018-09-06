Известна дата проведения третьего межкорейского саммита

Третий межкорейский саммит пройдет с 18 по 20 сентября в КНДР, сообщает агентство Ренхап со ссылкой на спецпосланника южнокорейского президента.

Ранее сообщалось, что эмиссар из Сеула встретился в Пхеньяне с лидером КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание президента Республики Кореи Мун Чжэ Ина, передает РИА Новости.

"Во-первых, Юг и Север договорились провести межкорейский саммит в Пхеньяне между 18-20 сентября, а для подготовки встречи каждую неделю проводить переговоры на высоком уровне", — сообщил спецпосланник по итогам поездки в КНДР.