Американские учёные разработали революционный метод заживления кожи. Речь идёт, в первую очередь, о кожных язвах, которые могут появиться после тяжёлых ожогов, из-за пролежней или при хронических заболеваниях (например, сахарном диабете).
Такие повреждения, как правило, с трудом поддаются лечению, поскольку затрагивают глубокие слои кожи. Нередко медикам приходится пересаживать здоровую кожу пациента в место поражения, чтобы "закрыть" рану, а в самых серьёзных случаях специалисты выращивают для пересадки новые ткани в лаборатории. Но такая процедура занимает много времени, в течение которого язва разрастается и даже жизнь человека подвергается риску. А после лечения таких ран у пациента также могут остаться неэстетичные шрамы и рубцы, пишет Вести.ru.
Учёные из Института биологических исследований Солка продемонстрировали, что подобные язвы можно в буквальном смысле превратить в здоровую кожу, и никаких операций для этого не потребуется.
Специалисты разработали метод прямого преобразования клеток открытой раны в новые здоровые клетки кожи. Их подход основан на клеточном перепрограммировании: он предполагает перевод клеток в состояние, подобное стволовым.
Авторы работы поясняют: ключевую роль в восстановлении кожных повреждений играют базальные кератиноциты. Эти клетки, подобно стволовым, являются предшественниками различных типов клеток кожи.
Однако при тяжёлых повреждениях, которые затрагивают глубокие слои эпидермиса, кожа лишается этих важнейших клеток. Когда язвы заживают, клетки, размножающиеся в этой области, в основном отвечают за затягивание раны и снижение воспаления, а не за регенерацию новых тканей.
Поэтому учёные искали метод прямого преобразования мезенхимальных клеток (собственно клеток кожи) в кератиноциты. Принципиальным условием была работа in vivo, то есть на живой ткани, без изъятия клеток и манипуляций с ними в лабораторных условиях.
Сперва специалисты сравнивали уровни различных белков, чтобы понять, какие "настройки" нужно изменить, чтобы превратить обычные клетки кожи в базальные кератиноциты. Они выявили 55 так называемых факторов перепрограммирования – белков и молекул РНК, уникальных именно для кератиноцитов.
Затем они экспериментировали с каждым из факторов по отдельности и в результате сузили список до четырёх главных "параметров настройки".
Чтобы проверить действенность своего метода, исследователи использовали мышей, кожа которых была поражена язвами. При помощи трансдукции они перенесли в их клетки четыре выбранных фактора транскрипции. Последние изменили "профиль работы" клеток, превратив их в кератиноциты.
В результате в течение 18 дней у подопытных выросли здоровые ткани эпидермиса.
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