Суеверного вора, грабившего один и тот же дом, подвела примета

В Воронеже задержали серийного вора - мужчина грабил квартиры в одном и том же доме.

Грабителя поймали с поличным, когда он совершал седьмую кражу. Позже вор рассказал, что ходил на дело в одно и то же время – 4 часа утра, и это приносило ему удачу. Попался же он, когда решил ограбить очередную квартиру в 3 часа ночи, передает Вести.ru.

Жертвами грабителя стали жители многоэтажки в жилом комплексе "Олимпийский". Мужчина рассказал, что мечтал обворовать все квартиры в доме, пишет воронежский городской портал 36on.ru.

Преступника интересовали деньги и предметы роскоши, ущерб от его действий составил более 300 тысяч рублей. Теперь суеверному вору грозит до 6 лет лишения свободы.