Google откажется от URL-адресов сайтов

В честь десятилетия браузера Google Chrome компания планирует переосмыслить посещение сайтов. Одним из пунктов нового плана Google будет отказ от стандартных URL-адресов в Интернете, передаёт Wired.

Компания считает, что пользователям Сети нужно отказаться от ввода обычного адреса сайта в пользу более безопасного решения. Например, если при вводе адреса google.com допустить опечатку, то браузер теоретически может перенаправить пользователя на опасную страницу. Пока компания не знает, как решить эту проблему, но намерена представить свой план в 2019 году, пишет life.ru.

Сейчас популярный браузер предлагает несколько решений по защите данных пользователя. Во-первых, Google Chrome предупреждает, если сайт работает по небезопасному протоколу Http. Во-вторых, анализирует веб-страницы и сигнализирует о потенциальной опасности взлома. "Изменения будут встречены неоднозначно. Но мы будем бороться с URL-адресами, так как их никто не любит", — заявила главный инженер Google Chrome Париса Тебриз.