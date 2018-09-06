Гонконг признан любимым городом для миллионеров

Гонконг возглавил список городов, где проживает больше всего миллионеров. Как передаёт Bloomberg, в специальном административном районе Китая живут около 10 тысяч наиболее обеспеченных предпринимателей.

В топ, составленный аналитиками Wealth-X, попали города с самым большим количеством жителей, имеющих капитал не менее 30 млн долларов. На первом месте оказался Гонконг, где специалисты насчитали около 10 тысяч обеспеченных горожан. Китайский мегаполис сместил Нью-Йорк, который до этого находился на первом месте рейтинга — в "Большом яблоке" проживают около 8,9 тысячи миллионеров. На третье место поместили столицу Японии: в Токио живёт не менее 6,8 тысячи богатых бизнесменов, пишет life.ru.

В десятке также оказались другие американские города: Лос-Анджелес, Чикаго, Сан-Франциско и Вашингтон. Столица Франции разместилась на пятой позиции (четыре тысячи человек), Лондон поставили на одно место ниже (3,8 тысячи). Замыкает топ Осака, где проживают 2,7 тысячи богачей с капиталом более 30 млн долларов.

Как отмечают эксперты, число крайне обеспеченных граждан (или ультрабогачей) за год выросло на 13%. В общей сложности в изученных социологами городах (включая не попавшие в десятку) проживают 256 000 ультрабогачей, владеющих капиталом и активами на сумму 31,5 триллиона долларов.