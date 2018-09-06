Украинские власти недавно выдворили из страны турецких граждан, подозреваемых в принадлежности к исламистской группировке

Украинские власти выдворили недавно из страну двух турецких граждан, подозреваемых в сотрудничестве с исламистским движением, основанным на идеях турецкого проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого Анкарой в подготовке попытки военного переворота в стране.

Согласно агентству Anadolu, один из них, Салих Зеги Игит, находился в розыске за участие в государственном перевороте 2016 года и был доставлен на родину из Украины турецкими спецслужбами.

Кроме того, он обвиняется в сборе финансовых средств в Турции от имени Гюлена, которые потом отправлял за границe, для открытия школ.

Салих Зеги Игит бежал в Украину после государственного переворота 15 июля 2016 года.

Также из Украины был выдворен Юсуф Инан. Он обвиняется в создании большого числа интернет-сайтов, а также страниц в социальных сетях, посредством которых пытался манипулировать общественным мнением в Турции. Кроме того, турецкие власти считают, что он распространял дезинформацию о политиках на международном уровне, пытаясь их опорочить.