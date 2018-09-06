Студентка нашла в новых кроссовках закладку с деньгами

Студентка из Великобритании обнаружила в купленной в интернете обуви конверт, в котором лежала тысяча фунтов стерлингов. Об этом сообщает The Sun.

19-летняя Элла Гилман (Ella Gilman) из Манчестера приобрела на eBay пару спортивной обуви и, обнаружив внутри деньги, сразу же связалась с продавцом. Оказалось, что бывшая владелица товара, Лора Хазелдин (Laura Hazeldine) из Брайтона, действительно когда-то спрятала крупную сумму в кроссовках и забыла об этом, пишет lenta.ru.

Гилман отправила деньги назад, и уже через полчаса они были у Хазелин. Продавец была шокирована тем, насколько честной оказалась британка. «Она буквально вернула мне веру в человечество», — призналась девушка.

В качестве благодарности Хазелин вернула покупательнице стоимость кроссовок на eBay, а также одарила ее купонами со скидками.

«Не думаю, что найдется много людей, которые бы реально связались со мной, чтобы рассказать, что обнаружили в кроссовках тысячу фунтов стерлингов. Она даже отправила мне снимок чека из банка», — рассказала Хазелин.

Покупательница объяснила, чем мотивирован ее добрый поступок: по ее словам, если бы она потеряла столь крупную сумму денег, то была бы рада получить ее назад.