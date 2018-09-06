Полиция сообщила, что неизвестный устроил стрельбу в банке в американском городе Цинциннати, штат Огайо. Огонь был открыт в вестибюле финансовой организации.
В свою очередь, Daily Mail сообщает о пострадавших в результате стрельбы. Количество раненых не уточняется, передает life.ru.
Место ЧП оцеплено. Данных о самом стрелке — его задержании или ликвидации — не поступало.
@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM— Cincinnati Police Department (@CincyPD) September 6, 2018
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Сегодня следует позаботиться о безопасности - своей и близких, так как возрастает вероятность получить травму. Не давайте необдуманных обещаний, не потворствуйте своим желаниям. Успех Вам гарантирован только тогда, когда Вы сумете правильно выбрать момент и убедить окружающих в своей правоте. В первой половине дня возможны нарушения планов.
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Этот день - отличное условие для активного отдыха с семьей, для занятий спортом. Не исключено, что Вас разочаруют действия близких людей. Вам будет сопутствовать успех в отношениях с противоположным полом. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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