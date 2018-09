В свою очередь, Daily Mail сообщает о пострадавших в результате стрельбы. Количество раненых не уточняется, передает life.ru.

Место ЧП оцеплено. Данных о самом стрелке — его задержании или ликвидации — не поступало.

@CincyPD investigating active shooter/officer involved shooting incident at Fifth Third Bank at 511 Walnut Street in lobby and loading dock. More details to follow. Media staging area will be forthcoming. Ft. Square and surrounding area will be closed to foot traffic. pic.twitter.com/wSVLhu8xpM