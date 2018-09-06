Внимание, жители столицы: в Кишиневе перекроют часть бульвара Штефана чел Маре на выходные

Мэрия Кишинева сообщила, что в выходные, 8 и 9 сентября, движение транспорта по бульвару Штефана чел Маре в периметре улиц Пушкина и Бэнулеску Бодони будет перекрыто. Это связано с проведением на главной площади столицы фестиваля "MustFest 2018".

В связи с этим изменится маршрут общественного транспорта.

Троллейбус №30 будет ездить от бул. Штефана чел Маре по ул. Василе Александри, ул. Букурешть, бул. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.

В свою очередь №4, №5, №8, №22 и №28 – будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

Автобус №5 будет ездить от улицы Бэнулеску-Бодони по ул. 31 августа 1989 года, ул. Пушкина и далее по установленному маршруту.

Автобусы №9, №11, №17, №46 и №122 – будут ездить по улице Букурешть в обоих направлениях.

Troleibuze:

Водителей просят соблюдать временные дорожные указатели.







