Число детей из Чадыр-Лунги, не посещающих школу из-за отсутсвия прививок от кори, снизилось до 175

Число школьников из Чадыр-Лунгского района, не посещающих уроки из-за отсутствия прививок от кори, снизилось до 175. Самое большое число невакцинированных учеников в лицее села Бешгёз.

Чтобы школьники не отставли от сверстников, учителя занимаются с ними в социальных сетях.

В Управлении образования Гагаузии отмечают, что отказом делать детям прививки родители нарушают их право на образование.

Между тем родители настаивают, что опасаются низкого качества вакцин.

В Чадыр-Лунгском райсовете заверяют, что делают все возможное для профилактики новых случаев кори.

В Чадыр-Лунгском районе подтверждено 156 случаев заражения корью. В Вулканештах - 37.