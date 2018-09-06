Газопровод Унгены-Кишинев запустят к концу 2019 года

Газопровод Унгены-Кишинев запустят к концу следующего года. Намерение построить ветку подтвердил румынский оператор газовых сетей, который стал собственником госпредприятия Вест-молд-транс-газ. Сделку завершили сегодня в минэкономики. Подписи под окончательным документом поставили Кирилл Габурич, его румынский коллега и руководство Трансгаз.

Глава кабмина заявил, что в результате сделки в бюджет поступит свыше 180-ти миллионов леев. А в следующие полтора года Трансгаз инвестирует в строительство газопровода больше 90-та миллионов евро. Протяженность новой ветки составит 120 километров, а пропускная способность газопровода - полтора миллиарда кубометров год.

"Мы сделали большой шаг к запуску инфраструктурного проекта, который укрепит энергетическую безопасность Молдовы. Выиграют от этого все. Для экономических агентов это плюс к конкурентоспособности в производстве товаров и услуг. А для потребителей это снижение цен и тарифов", - сказал министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич.



"Приватизация "Вестмолдтрансгаз" была стратегическим решением правительства Молдовы. А участие компании "Трансгаз" - это обязательство Румынии поддержать Молдову в ее стремлении получить доступ к европейскому энергетическому рынку. Это успешное партнерство наших стран", - сказал министр экономики Румынии Дэнуц Андрушка.