Павел Филип потребовал, чтобы образовательный процесс в лицее ”Orizont” протекал и дальше без препятствий

Премьер Павел Филип потребовал сегодня, чтобы Министерство образования, культуры и исследований приняло необходимые меры, которые позволят образовательному процессу в частном лицее протекать и дальше без препятствий.

Речь идёт о лицее, в котором работали 7 граждан Турции, высланных сегодня из Республики Молдова. Кроме того, глава кабмина обратился в СИБ, запросив дополнительную информацию по этому случаю, которая позволит провести объективный анализ произошедшего и причин, по котором иностранные граждане были признаны персонами нон грата в Молдове.

Равно как и в отношении других иностранных граждан, в этом случае правительство хочет быть уверенно, что все решения были приняты на основании объективных аргументов.